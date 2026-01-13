Deniss Šmihaļs
Ukrainas parlaments pieņem ekspremjera Šmihaļa atkāpšanos no aizsardzības ministra amata
Ukrainas parlaments otrdien pieņēmis aizsardzības ministra Denisa Šmihaļa atkāpšanos no amata.
"Es atstāju šo amatu ar pārliecību, ka turpmākie procesi kļūs par pamatu tālākām pārmaiņām un reformām, un mūsu kopīgie sasniegumi kalpos par pamatu Ukrainas ilgtspējai," sacīja Šmihaļs, runājot parlamentā.
Šmihaļs aizsardzības ministra amatu ieņēma no 2025. gada jūlija. Pirms tam viņš piecus gadus bija Ukrainas premjerministrs.
Sagaidāms, ka vēl šodien Ukrainas parlaments lems par Šmihaļa iecelšanu enerģētikas ministra amatā un līdzšinējā digitālās transformācijas ministra Mihailo Fedorova iecelšanu aizsardzības ministra amatā, atsaucoties uz parlamenta deputāta Jaroslava Železņaka teikto, vēsta tīmekļa medijs UNN.
Par iecerētajām izmaiņām ministru kabinetā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstīja mēneša sākumā.