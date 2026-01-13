Nīderlande aizliedz audzēt un tirgot populāras kaķu šķirnes
Nīderlandē stājies spēkā aizliegums pavairot, tirgot un izrādīt izstādēs skotu nokareno ausu kaķus (Scottish Fold) un bezspalvu jeb sfinksu šķirnes kaķus. Lēmums pieņemts, pamatojoties uz šo šķirņu biežajām, ģenētiski noteiktajām veselības problēmām, kuras dzīvnieku veselības speciālisti jau gadiem uzskata par nopietnām un problemātiskām.
Kaķu īpašniekiem, kuriem šādas šķirnes jau pieder, ir atļauts dzīvniekus paturēt, taču kopš gada sākuma aizliegts tos pavairot vai iegādāties jaunus.
Speciālisti skaidro, ka skotu nokareno ausu kaķiem raksturīgās ielocītās ausis nav tikai vizuāla īpatnība, bet gan ģenētiskas mutācijas sekas. Tā ietekmē skrimšļu un kaulu attīstību visā organismā un ir saistīta ar slimību – osteohondrodisplāziju. Tā var izraisīt hroniskas locītavu sāpes, kustību ierobežojumus, kāju un astes deformācijas, kā arī locītavu nodilumu jau agrā vecumā.
Savukārt sfinksi selekcionēti bez kažoka, kas dabiskos apstākļos dzīvniekiem nodrošina aizsardzību pret aukstumu, karstumu un mehāniskiem bojājumiem. Kažoka trūkuma dēļ šiem kaķiem ir paaugstināts risks nosalt vai pārkarst, biežāk sastopamas ādas infekcijas, iekaisumi un saules apdegumi, kā arī novērojams pastiprināts stress un diskomforts.
Dzīvnieku aizsardzības organizācijas uzsver, ka šādas pazīmes nav uzskatāmas par “īpašām vajadzībām”, bet gan par apzināti radītiem defektiem, kas būtiski pasliktina dzīvnieku dzīves kvalitāti un padara tos pilnībā atkarīgus no cilvēka aprūpes.
Speciālisti norāda, ka līdzīgas problēmas novērojamas arī citām selekcionētām šķirnēm, īpaši suņiem – piemēram, elpošanas grūtības īso purnu dēļ, mugurkaula un locītavu saslimšanas, dzemdību sarežģījumi, kā arī paaugstināts audzēju risks.
Kā norāda nozares eksperti, šādu situāciju veicinājusi dzīvnieku uztvere kā tirgojama produkta, kuru iespējams pielāgot cilvēku estētiskajām vēlmēm, nereti ignorējot dzīvnieku veselību un labturību.