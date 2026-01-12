Moldovas prezidente referendumā balsotu par Moldovas apvienošanos ar Rumāniju
Moldovas prezidente Maija Sandu intervijā britu podkāstam "The Rest is Politics", kas publicēta svētdien, sacīja, ka balsotu par Moldovas apvienošanos ar Rumāniju, ja šajā jautājumā tiktu rīkots referendums.
Tādai mazai valstij kā Moldova "kļūst arvien grūtāk izdzīvot kā demokrātijai, kā suverēnai valstij un, protams, pretoties Krievijai", intervijā klāstīja prezidente. "Ja mums būs referendums, es balsošu par apvienošanos ar Rumāniju," sacīja Sandu.
Tiesa, kā atzina prezidente, "raugoties uz aptaujām, šodien nav cilvēku vairākuma, kas atbalstītu Moldovas apvienošanos ar Rumāniju".
Sandu vadībā Moldova ir iesniegusi pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā (ES), ko prezidente intervijā raksturoja kā "reālāku mērķi".
Sarunas par pievienošanos 27 valstu blokam sākās pērn.
Sandu partija septembrī pārliecinoši uzvarēja parlamenta vēlēšanās, turpinot Moldovas proeiropeisko virzību. Sandu ieguva otro mandātu 2024. gadā.
Mūsdienu Moldovas teritorija, atskaitot Piedņestru, līdz 1940. gadam atradās Rumānijas sastāvā, kad to līdz ar pārējo Rumānijas Besarābijas provinci, balstoties ar Vāciju noslēgtajā Molotova-Ribentropa paktā, anektēja Padomju Savienība.