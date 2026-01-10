Tramps: ASV izlems, kuras naftas kompānijas darbosies Venecuēlā
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņoja, ka viņa administrācija izlems, kuras naftas kompānijas darbosies Venecuēlā pēc tās līdera Nikolasa Maduro sagūstīšanas, un solīja garantēt šo kompāniju operāciju drošību šajā Latīņamerikas valstī.
"Mēs pieņemsim lēmumu par to, kuras naftas kompānijas ieies [Venecuēlā], ka mēs ļausim tām ieiet, ka mēs noslēgsim darījumu ar šīm kompānijām," sacīja Tramps, Baltajā namā tiekoties ar lielāko naftas rūpniecības uzņēmumu vadītājiem.
Viņš atzīmēja, ka Maduro varas laikā nebija nekādu drošības garantiju ārvalstu naftas kompānijām.
"Bet tagad jums ir pilnīga drošība. Šī ir pilnīgi citāda Venecuēla," piebilda Tramps.
Tramps arī sacīja, ka naftas kompānijas, apgūstot Venecuēlas naftas atradnes, slēgs darījumus ar ASV valdību, nevis ar Venecuēlu.
"Jūs slēgsiet darījumus tieši ar mums, jūs nepavisam neslēgsiet darījumus ar Venecuēlu, mēs negribam, lai jūs slēgtu darījumus ar Venecuēlu," sacīja Tramps tikšanās laikā Baltajā namā.
Trampa administrācija pēc Maduro sagūstīšanas un izvešanas uz ASV bija paziņojusi, ka uz nenoteiktu laiku kontrolēs Venecuēlas naftas pārdošanu.