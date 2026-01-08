Krievija atdod Francijai ieslodzīto pētnieku Vinatjē, saņemot hakernoziegumos apsūdzēto basketbolistu Kasatkinu
Krievija un Francija veikušas ieslodzīto apmaiņu, Krievijai atbrīvojot franču pētnieku Lorānu Vinatjē, bet Francijai - krievu basketbolistu Daņiilu Kasatkinu, vēsta Krievijas mediji, atsaucoties uz Federālo drošības dienestu (FSB).
49 gadus vecais Vinatjē tika apcietināts 2024. gada jūnijā un izcieta trīs gadu cietumsodu par to, ka nebija reģistrējies kā "ārvalstu aģents". Šis statuss Krievijā noteikts daudziem diktatora Vladimira Putina un Kremļa kritiķiem. Vinatjē tika izvirzītas jaunas apsūdzības par spiegošanu, un saistībā ar tām viņam varēja piespriest vēl 20 gadus cietumā. Parīze apsūdzības nosauca par nepamatotām.
"Francijā aizturētais basketbolists Daņiils Kasatkins, Krievijas pilsonis, kura izdošanu Savienotajām Valstīm pieprasīja ASV varasiestādes, nogādāts atpakaļ Krievijā," teikts FSB paziņojumā. "Kasatkins tika apmainīts pret Francijas pilsoni Lorānu Klodu Žanu Luī Vinatjē," norādīja FSB.
Pagājušajā mēnesī Kremlis paziņoja, ka ir izteicis Francijai piedāvājumu attiecībā uz Vinatjē, Šveices konfliktu mediācijas nevalstiskās organizācijas darbinieku, kas rosināja cerības, ka viņš varētu tikt atbrīvots.
Krievija mēdz aizturēt rietumvalstu pilsoņus, lai vēlāk izmantotu viņus apmaiņā pret Rietumos aizturētiem krievu spiegiem un noziedzniekiem.