"Warner Bros. Discovery" atkārtoti noraida "Paramount Skydance" pārņemšanas piedāvājumu
ASV mediju un izklaides kompānija "Warner Bros. Discovery" atkārtoti noraidījusi mediju un izklaides uzņēmuma "Paramount Skydance" izteikto pārņemšanas piedāvājumu.
"Warner Bros. Discovery" trešdien paziņoja, ka, pēc uzņēmuma direktoru padomes domām, "Paramount" piedāvājums neatbilst uzņēmuma un tā akcionāru interesēm. Tāpēc "Warner Bros. Discovery" direktoru padome atkārtoti ieteikusi akcionāriem atbalstīt straumēšanas platformas "Netflix" izteikto pārņemšanas piedāvājumu.
"Warner Bros. Discovery" direktoru padome jau decembra vidū aicināja uzņēmuma akcionārus noraidīt "Paramount" izteikto pārņemšanas piedāvājumu.
Savukārt decembra izskaņā miljardieris Lerijs Elisons piedāvāja personīgo garantiju 40,4 miljardu dolāru apmērā, lai atbalstītu "Paramount" izteikto piedāvājumu "Warner Bros. Discovery" pārņemšanai.
Ar šo garantiju Lerijs Elisons centies mazināt "Warner Bros. Discovery" direktoru padomes paustās bažas, ka "Paramount" izteiktais piedāvājums ir pārāk riskants.
Vienlaikus "Paramount" arī palielināja kompensāciju līdz 5,8 miljardiem dolāru gadījumā, ja varasiestādes bloķēs šo darījumu. Šādu summu jau iepriekš bija piekritis izmaksāt arī "Netflix".
"Paramount" piedāvājumā atšķirībā no "Netflix" piedāvājuma paredzēts iegādāties arī "Warner Bros. Discovery" kabeļtelevīzijas aktīvus, to vidū CNN.
"Paramount" nesen pārņēma programmatūras kompānijas "Oracle" dibinātāja, miljardiera un ASV prezidenta Donalda Trampa atbalstītāja Lerija Elisona dēla Deivida Elisona dibinātā kinostudija "Skydance". Amerikāņu mediji izteikuši pieņēmumus, ka Baltajam namam ir interese, lai Elisonu ģimene varētu noslēgt šo darījumu, jo tad tās īpašumā nonāktu arī CNN, kas kritizē Trampu.