Orlī lidostā atcelti 40 lidojumi.
Pasaulē
Šodien 10:46
Spēcīgās snigšanas un lielā sala dēļ Parīzē atcelti vairāki lidojumi
Spēcīgās snigšanas un lielā sala dēļ trešdienas rītā divās lielākajās Parīzes lidostās atcelti aptuveni 140 lidojumi, paziņojis Francijas transporta ministrs Filips Tabaro.
Spēcīgās snigšanas un lielā sala dēļ trešdienas rītā divās lielākajās Parīzes lidostās atcelti aptuveni 140 lidojumi, paziņojis Francijas transporta ministrs Filips Tabaro.
Šarla de Golla lidostā atcelti aptuveni 100 reisi, bet Orlī lidostā atcelti 40 lidojumi.
Par gaidāmo reisu atcelšanu tika ziņots jau otrdienas vakarā, un Tabaro trešdien intervijā telekanālam "Cnews" sacīja, ka cer uz situācijas normalizēšos trešdienas pēcpusdienā.
Tāpat tiek vēstīts, ka slideno ceļu dēļ trešdien atcelti visi autobusu reisi Parīzē un tās piepilsētās, taču metro un vilcienu satiksme ietekmēta minimāli.
Jau ziņots, ka sniegs un sals ievērojami apgrūtina dzelzceļa un gaisa satiksmi daudzviet Eiropā un izraisa garus sastrēgumus uz automaģistrālēm.