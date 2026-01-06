Vācija sāk izmeklēšanu par "teroristu uzbrukumu" Berlīnei, kas milzu pilsētas rajonus atstāja bez elektrības
Vācijas federālā prokuratūra otrdien sākusi terorisma izmeklēšanu par ļaunprātīgu dedzināšanu, kuras rezultātā Berlīnē bez elektroapgādes palika aptuveni 45 500 mājsaimniecību un 2200 uzņēmumu. Prokuratūra izmeklē dalību teroristu organizācijā, sabotāžu, dedzināšanu un sabiedrisko pakalpojumu traucēšanu.
Atbildību par sestdien notikušo augstsprieguma kabeļu dedzināšanu tiešsaistē uzņēmās kreiso ekstrēmistu grupējums, kas sevi dēvē par "Vulkangruppe". Grupējums paziņoja, ka tā mērķis ir vērsties pret fosilā kurināmā ekonomiku.
Berlīnes mērs Kajs Vegners nosodīja uzbrukumu, sakot, ka "aizdomās turētie kreisie ekstrēmisti apzināti apdraud dzīvības, īpaši slimnīcu pacientu, kā arī vecāka gadagājuma cilvēku, bērnu un ģimeņu dzīvības".
Šodien Berlīnē bez elektrības joprojām bija aptuveni 24 700 mājsaimniecību un 1120 uzņēmumu. Elektrotīkla operators "Stromnetz Berlin" paziņoja, ka tā mērķis ir pilnībā atjaunot elektroapgādi līdz ceturtdienas pēcpusdienai.
"Vulkangruppe" iepriekš uzņēmusies atbildību par sabotāžu uzņēmuma "Tesla" rūpnīcā, kur arī tika aizdedzinātas elektroapgādes līnijas.
Saskaņā ar Konstitūcijas aizsardzības biroja (BfV) sniegto informāciju grupējums pastāv kopš 2011. gada un kopš tā laika veic dedzināšanas uzbrukumus Berlīnē un apkārtējā Brandenburgas pavalstī. Viņu mērķi parasti ir kabeļi gar dzelzceļa līnijām, radio masti un elektroapgādes sistēmas.
Berlīne arī septembrī piedzīvoja plašus elektroapgādes traucējumus, ko izraisīja elektrības balstu aizdegšanās. Arī šajā gadījumā policijai bija aizdomas par ļaunprātīgu dedzināšanu, un internetā atbildību par ugunsgrēka izraisīšanu uzņēmās kāds vārdā nenosaukts anarhistu grupējums.