Gatavojoties miera sarunām, Zelenskis veic "tīrīšanu" specdienestos un administrācijā
Turpinot pārkārtojumus augstākajos amatos, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iecēlis Jevhenu Hmaru par Ukrainas Drošības dienesta (SBU) vadītāju.
Līdz šim SBU vadīja Vasiļs Maļuks, kurš atkāpies no amata.Maļuka vadībā SBU īstenoja vairākas ļoti sekmīgas operācijas pret Krieviju, tostarp operāciju "Zirnekļtīkls", kuras laikā koordinētos triecienos četrām gaisa bāzēm tika sabojāta vai iznīcināta 41 Krievijas militārā lidmašīna.
Zelenskis piektdien paziņoja, ka prezidenta kancelejas vadītāja amatā iecēlis līdzšinējo Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) priekšnieku Kirilo Budanovu. Prezidents norādīja, ka Ukrainai ir jākoncentrējas uz drošības jautājumiem, aizsardzības un drošības spēku attīstību un miera sarunām, un tās ir jomas, kuras pārrauga prezidenta birojs.
Ukrainas prezidentam šonedēļ Parīzē paredzētas sarunas ar tā dēvētās Labas gribas koalīcijas valstu līderiem, lai apspriestu atbalsta turpināšanu Ukrainai un garantijas, kas pasargātu Ukrainu nākotnē.
Galvenie jautājumi ir, vai valstis ir gatavas izvietot karavīrus Ukrainā vai tās tuvumā un kādas varētu būt to spēku pilnvaras, kas pārraudzītu pamieru. Krievija ir paziņojusi, ka nepieņems NATO valstu karaspēku Ukrainas teritorijā.
Savā Jaungada uzrunā Zelenskis sacīja, ka ierosinātais noregulējums ir "90% gatavs", bet brīdināja, ka atlikušie 10% noteiks to, vai izdosies panākt mieru.