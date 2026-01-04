Grieķijā valda haoss: telekomunikāciju kļūme paralizē gaisa satiksmi
foto: AP/Scanpix
Pasažieri Atēnu starptautiskajā lidostā saskārušies ar pamatīgu haosu
Pasaulē

Grieķijā valda haoss: telekomunikāciju kļūme paralizē gaisa satiksmi

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

Telekomunikāciju kļūme gandrīz pilnībā apturējusi gaisa satiksmi Grieķijā, atsaucoties uz valsts civilās aviācijas pārvaldi, svētdien ziņo vietējā raidorganizācija ERT.

Grieķijā valda haoss: telekomunikāciju kļūme paral...

Raidorganizācija norādīja, ka traucējumi skāruši visas valsts lidostas, tostarp Atēnu un Saloniku starptautiskās lidostas.

Saskaņā ar Grieķijas Civilās aviācijas pārvaldes (HCAA) sniegto informāciju problēmas radušās centrālajās radio un sakaru sistēmās, ko izmanto Grieķijas gaisa telpas kontroles centri. Gaisa satiksmes dispečeri acīmredzot nespēj sazināties savā starpā.

Lidojumu apsekošanas vietne "Flightradar24" ziņo, ka Grieķijas gaisa telpa ir gandrīz tukša.

Pagaidām nav skaidrs, kad gaisa satiksmes traucējumi tiks novērsti.

Tēmas

GrieķijaAtēnas

Citi šobrīd lasa