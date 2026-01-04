Pasažieri Atēnu starptautiskajā lidostā saskārušies ar pamatīgu haosu
Pasaulē
Šodien 16:32
Grieķijā valda haoss: telekomunikāciju kļūme paralizē gaisa satiksmi
Telekomunikāciju kļūme gandrīz pilnībā apturējusi gaisa satiksmi Grieķijā, atsaucoties uz valsts civilās aviācijas pārvaldi, svētdien ziņo vietējā raidorganizācija ERT.
Due to a technical problem causing communication frequencies failure, a zero rate is in effect for all flights within Athinai FIR/UIR until further notice. pic.twitter.com/JPUe3Mm9bC— Flightradar24 (@flightradar24) January 4, 2026
Raidorganizācija norādīja, ka traucējumi skāruši visas valsts lidostas, tostarp Atēnu un Saloniku starptautiskās lidostas.
Saskaņā ar Grieķijas Civilās aviācijas pārvaldes (HCAA) sniegto informāciju problēmas radušās centrālajās radio un sakaru sistēmās, ko izmanto Grieķijas gaisa telpas kontroles centri. Gaisa satiksmes dispečeri acīmredzot nespēj sazināties savā starpā.
Lidojumu apsekošanas vietne "Flightradar24" ziņo, ka Grieķijas gaisa telpa ir gandrīz tukša.
Pagaidām nav skaidrs, kad gaisa satiksmes traucējumi tiks novērsti.