Tramps intervijā atklāj, ka lieto vairāk aspirīna nekā ārsti ieteikuši
ASV prezidents Donalds Tramps intervijā “The Wall Street Journal” dalījās, ka lieto vairāk aspirīna nekā viņam ieteikuši ārsti, norādot, ka tas ir iemesls, kāpēc viņam uz rokām redzami zilumi, vēsta CNN.
“Viņi saka, ka aspirīns palīdz šķidrināt asinis, un es negribu, lai biezas asinis plūstu caur manu sirdi,” sacīja 79 gadus vecais Tramps, skaidrojot, kāpēc lieto lielāku devu. “Es gribu, lai manā sirdī plūst skaistas, šķidras asinis. Vai tas ir saprotams?”
“Es esmu nedaudz maņticīgs,” prezidents piebilda, atzīmējot, ka lieto aspirīnu jau 25 gadus.
Daudzi cilvēki un mediji vairākkārt norādījuši uz zilumu viņa labās rokas, un CNN ziņojis, ka tas bija redzams vēl pirms viņa atgriešanās Baltajā namā. Lielāku uzmanību tas ieguva, kad Tramps mēģināja to aizkrāsot ar kosmētiku, aizsegt ar pārsēju un slēpt ar otru roku. Novērotāji arī izteikuši bažas par to, ka prezidentam pietūkst kājas un dažkārt publiskos pasākumos viņš šķiet aizmiegam.
Tiek ziņots, ka Trampa ārsts Dr. Šons Barbabella informējis, ka prezidents katru dienu lieto 325 miligramus aspirīna. "Mayo" klīnika norāda, ka zema aspirīna deva, kas var palīdzēt novērst sirdslēkmi vai insultu, ir no 75 līdz 100 miligramiem, un parasti ieteicamā deva ir 81 miligrams. Klīnika arī norāda, ka ikdienas aspirīna terapijas deva parasti ir no 75 līdz 325 miligramiem.
Aspirīns palīdz šķidrināt asinis, novēršot trombu veidošanos, taču tas palielina pārmērīgas asiņošanas risku. CNN ziņo, ka pēdējos gados medicīniskās vadlīnijas norādījušas, ka aspirīns vairs nav ieteicams pieaugušajiem, jo riski pārsniedz ieguvumus. Dažās vadlīnijās norādīts, ka aspirīna terapiju pilnībā jābeidz pacientiem, kuriem ir vairāk nekā 70 gadi.
Dr. Šons Barbabella ceturtdien paziņoja, ka Tramps “joprojām ir izcilā veselības stāvoklī”.