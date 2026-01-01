Pasaule sagaida 2026.gadu
. Pasaule naktī uz ceturtdienu nosvinējusi 2026. gada atnākšanu.
FOTO: ar krāšņām svinībām pasaule sagaidījusi 2026. gadu
No Sidnejas līdz Parīzei un Ņujorkai ļaužu pūļi sagaidīja Jauno gadu ar krāšņām svinībām, uguņošanu un gaismas šoviem.
Japānā gadumijā skanēja tempļu zvani, Dubaijā uguņošanu papildināja lāzeršovs, savukārt Parīzē laika skaitīšana līdz 2026. gadam tika projicēta uz Triumfa arkas.
Arī Ņujorkas Taimskvērs, kā ierasts Jaungada naktī, bija cilvēku pilns, lai gan gaisa temperatūra bija zem nulles.
Riodežaneiro ļaužu pūļi piepildīja vairāk nekā četrus kilometrus garo Kopakabanas pludmali, lai skatītos koncertus un 12 minūšu ilgo uguņošanu.