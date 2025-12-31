Somija aizturējusi kuģi aizdomās par sakaru kabeļa bojāšanu jūras posmā starp Helsinkiem un Tallinu
Foto: Shutterstock
Pasaulē

Somija aizturējusi kuģi aizdomās par sakaru kabeļa bojāšanu jūras posmā starp Helsinkiem un Tallinu

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

Somijas policija trešdien paziņojusi, ka arestējusi kuģi, kas tiek turēts aizdomās par sakaru kabeļa bojāšanu Somu līcī starp Helsinkiem un Tallinu. Nekādas sīkākas ziņas par arestēto kuģi nav sniegtas.

Somija aizturējusi kuģi aizdomās par sakaru kabeļa...

Pirms dažām stundām bojātais kabelis pieder somu telekomunikāciju uzņēmumam "Elisa" un atrodas Igaunijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.

"Elisa" trešdienas rītā konstatēja kabeļa bojājumu un par to ziņoja Somijas varasiestādēm.

Somijas robežsardzes patruļkuģis un helikopters aizdomās turēto kuģi fiksēja Somijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un tika konstatēts, ka kuģa enkurs ir nolaists jūrā.

Somijas robežsardze lika kuģim apstāties, pacelt enkuru un doties uz Somijas teritoriālajiem ūdeņiem.

Tēmas

KrievijaIgaunijaSomijaBaltijas jūra

Citi šobrīd lasa