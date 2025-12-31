Foto: Shutterstock
Šodien 18:05
Somija aizturējusi kuģi aizdomās par sakaru kabeļa bojāšanu jūras posmā starp Helsinkiem un Tallinu
Somijas policija trešdien paziņojusi, ka arestējusi kuģi, kas tiek turēts aizdomās par sakaru kabeļa bojāšanu Somu līcī starp Helsinkiem un Tallinu. Nekādas sīkākas ziņas par arestēto kuģi nav sniegtas.
Pirms dažām stundām bojātais kabelis pieder somu telekomunikāciju uzņēmumam "Elisa" un atrodas Igaunijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.
"Elisa" trešdienas rītā konstatēja kabeļa bojājumu un par to ziņoja Somijas varasiestādēm.
Somijas robežsardzes patruļkuģis un helikopters aizdomās turēto kuģi fiksēja Somijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un tika konstatēts, ka kuģa enkurs ir nolaists jūrā.
Somijas robežsardze lika kuģim apstāties, pacelt enkuru un doties uz Somijas teritoriālajiem ūdeņiem.