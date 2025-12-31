Karaliene Kamilla pirmo reizi atklāti stāsta par vardarbību, ko piedzīvojusi pusaudža gados
78 gadus vecā karaliene Kamilla, kas ir Lielbritānijas karaļa Čārlza III dzīvesbiedre, pirmo reizi publiski atklājusi, ka pusaudža gados piedzīvojusi seksuālu uzbrukumu vilcienā.
"Es lasīju grāmatu, kad šis zēns – šis vīrietis – man uzbruka. Es viņam pretojos," viņa sacīja. Laikā, kad notika uzbrukums, Kamilla bija ceļā pie savas mātes, kas viņu sagaidīja uz vilciena platformas. "Mana māte jautāja: ‘Kāpēc tev mati stāv gaisā? Kāpēc mētelim trūkst pogas?’ Un es varēju tikai atbildēt: ‘Man uzbruka.’"
Karaliene atzina, ka šis notikums viņu vajāja daudzus gadus. Viņa norāda, ka nezināja, kas bija uzbrucējs, un atklāja, ka notikušais viņā izraisīja lielas dusmas.
Ar šo drosmīgo atzīšanos Kamilla nāca klajā BBC radio programmā, kas bija veltīta vardarbības pret sievietēm apkarošanai – tēmai, kurai Kamilla jau ilgstoši veltījusi savy uzmanību un atbalstu. Viņu īpaši iedvesmoja BBC vadītāja Džona Hanta un viņa meitas Eimijas stāsts: viņu ģimene vardarbības dēļ zaudēusi trīs locekļus – Džona sievu Kerolu un divas meitas, Luīzi un Hannu, kuras nogalināja Luīzes bijušais partneris.
"Šī ģimenes drosme mani iedvesmoja. Es biju kaut kā aizmirsusi par notikušo. Taču šī saruna lika man par to runāt skaļi," sacīja Kamilla. Pirmās ziņas par šo uzbrukumu izskanēja jau septembrī, kad britu žurnālists Valentīns Lovs savā grāmatā "Vara un pils" pieminēja, ka Kamilla reiz bijušajam premjerministram Borisam Džonsonam atklājusi, ka jaunībā piedzīvojusi vardarbīgu uzbrukumu.