Šodien 14:56
Jaunzēlande un Austrālija ar grandiozu uguņošanu sagaidījusi 2026. gadu. VIDEO
Kamēr Latvija vēl ir Jaunā gada gaidās, 2026. gads jau pienācis Jaunzēlandē un Austrālijas austrumu piekrastē.
Oklenda ir pirmā lielākā pilsēta, kas sagaidījusi jauno 2026. gadu, to atzīmējot ar uguņošanu no Debesu torņa "Sky Tower", kas ir Jaunzēlandes augstākā celtne. Atzīmējot Jaunā gada sākumu uguņošana ilga 5 minūtes, kuru laikā no 240 metrus augstās celtnes dažādiem stāviem tika izšautas 3500 raķetes.
🇳🇿Auckland, New Zealand enters the 2026 New Year with fireworks at the Sky Tower. pic.twitter.com/URZQvsH1MC— Crannofonix (@CrannofonixNews) December 31, 2025
Austrālijas austrumu piekrastē Jaunais gads tika sagaidīts divas stundas vēlāk nekā Jaunzēlandē. Sidnejā pēc apšaudes hanukas svētkos policija strādāja pastiprināti, lai gādātu par kārtību, kad tūkstošiem cilvēku pulcējās krastmalā vērot tradicionālo uguņošanu.