Vīrieti no ledainā ūdens izglāba un slimnīcā nogādāja brīvprātīgie ugunsdzēsēji.
Pasaulē
Šodien 14:41
Glābēji no apledojušās Baltijas jūras izvelk 71 gadu vecu kaitbordistu
Baltijas jūrā pie Vācijai piederošās Rīgenas salas ūdens temperatūra šobrīd ir tikai aptuveni +4 grādi pēc Celsija. Tieši šādos apstākļos glābējiem vakar nācās steigties palīgā kādam kaitbordistam, kura aprīkojums jūrā bija sapinies un apdraudēja viņa dzīvību.
71 gadu vecais seniors jūrā nodarbojās ar kaitbordu, līdz viņa aprīkojuma troses sapinās ar zvejas laivas pietauvošanās trosēm. Vīrietis nespēja saviem spēkiem atbrīvoties un nokļūt drošībā — viņa ķermenis sāka strauji atdzist, un spēki bija izsīkuši. Viņu no ledainā ūdens izglāba un slimnīcā nogādāja brīvprātīgie ugunsdzēsēji.
Likumsargi atkārtoti brīdina par ūdens sporta bīstamību aukstā laikā, norādot, ka brīdī, kad ūdens temperatūra pazeminās zem +5 grādiem, ievērojami palielinās risks gūt bīstamu aukstuma šoku, kā arī strauji zūd fiziskie spēki. Tāpēc ieteicams vienmēr izmantot piemērotu ekipējumu un nekad nenodarboties ar šādiem sporta veidiem vienatnē — jo īpaši ziemas mēnešos.