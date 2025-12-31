Pusnaktī eirozonai pievienosies vēl kāda Eiropas valsts
Trešdienas pusnaktī eirozonai pievienosies 21. tās dalībvalsts - Bulgārija. Plkst. 24.00 bulgāri atvadīsies ne tikai no 2025. gada, bet arī no vietējās valūtas levas, kas bijusi apgrozībā kopš 19. gadsimta beigām.
Kamēr valdība atbalsta pāreju uz vienoto Eiropas Savienības (ES) valūtu, cerot, ka tas stiprinās tautsaimniecību, veicinās saites ar Rietumiem un pasargās no Krievijas ietekmes, ne visi ar to ir apmierināti.
Bulgāriju nesen pārņēma pretkorupcijas protesti, kas noveda pie konservatīvo valdības krišanas, un valstī nāksies rīkot jau astotās vēlēšanas pēdējo piecu gadu laikā. Premjerministrs Rosens Žeļazkovs, kas turpina pildīt amata pienākumus, otrdien tomēr pauda pārliecību, ka viņa valdībai izdevies paveikt svarīgu darbu.
Eirozona ir to Eiropas Savienības valstu grupa, kurās oficiālā valūta ir eiro un kuras piedalās kopīgajā eiro monetārajā politikā, ko pārvalda Eiropas Centrālā banka (ECB). Lai pievienotos eirozonai, valstij jāizpilda stingri ekonomiskie kritēriji. Eiro ieviešanas mērķis ir veicināt cenu stabilitāti, ekonomisko integrāciju un vienotu tirgu