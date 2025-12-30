Urzula fon der Leiena: "Brīvās Ukrainas uzplaukums ir saistīts ar tās pievienošanos ES"
foto: ZUMAPRESS.com
Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena.
Pasaulē

Urzula fon der Leiena: "Brīvās Ukrainas uzplaukums ir saistīts ar tās pievienošanos ES"

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

Svarīgākā Ukrainas drošības garantija ir tās dalība Eiropas Savienībā (ES), otrdien pauda Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena.

Urzula fon der Leiena: "Brīvās Ukrainas uzplaukums...

"Brīvās Ukrainas uzplaukums ir saistīts ar tās pievienošanos ES. Tā pati par sevi ir arī galvenā drošības garantija," platformā "X" pauda EK prezidente.

"Ne tikai valstis, kas pievienojas ES, gūst labumu no pievienošanās - secīgi paplašināšanās viļņi ir pierādījuši, ka no tās gūst labumu visa Eiropa," uzsvēra Leiena.

Šodien notikušās Eiropas līderu sarunas par Ukrainu, tās drošību un atjaunošanu EK prezidente raksturoja kā "labu diskusiju".

Tēmas

EiropaUkrainaEiropas SavienībaEiropas KomisijaUrzula fon der Leiena

Citi šobrīd lasa