Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena.
Pasaulē
Šodien 19:49
Urzula fon der Leiena: "Brīvās Ukrainas uzplaukums ir saistīts ar tās pievienošanos ES"
Svarīgākā Ukrainas drošības garantija ir tās dalība Eiropas Savienībā (ES), otrdien pauda Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena.
"Brīvās Ukrainas uzplaukums ir saistīts ar tās pievienošanos ES. Tā pati par sevi ir arī galvenā drošības garantija," platformā "X" pauda EK prezidente.
"Ne tikai valstis, kas pievienojas ES, gūst labumu no pievienošanās - secīgi paplašināšanās viļņi ir pierādījuši, ka no tās gūst labumu visa Eiropa," uzsvēra Leiena.
Šodien notikušās Eiropas līderu sarunas par Ukrainu, tās drošību un atjaunošanu EK prezidente raksturoja kā "labu diskusiju".