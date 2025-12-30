Francija atliek vienreizlietojamo plastmasas dzērienu trauku aizliegumu
Francijas valdība otrdien par četriem gadiem līdz 2030. gadam atlika aizliegumu vienreizlietojamos plastmasas dzērienu traukos izmantot plastmasu, jo ir grūti atrast alternatīvas vienreizlietojamās glāzes un krūzes.
Bija paredzēts, ka aizliegums stāsies spēkā 1. janvārī. Taču Ekoloģisko pārmaiņu ministrija paziņoja, ka termiņa atlikšana ir pamatojama ar šogad sagatavotu pārskatu par "tehniskajām iespējām izskaust plastmasu no vienreizlietojamiem dzērienu traukiem".
Oficiālā rīkojumā ministrija norādīja, ka 2028. gadā tiks veikts jauns pārskats par "panākumiem, kas gūti, aizstājot vienreizlietojamās plastmasas glāzes". Rīkojumā piebilsts, ka aizliegums vienreizlietojamo dzērienu traukos izmantot plastmasu tagad stāsies spēkā 2030. gada 1. janvārī, kad uzņēmumiem būs 12 mēneši laika, lai atbrīvotos no krājumiem.
Kopš 2024. gada Francijā ir noteikts, ka plastmasas saturs vienreizlietojamos dzērienu traukos nedrīkst pārsniegt 8%, salīdzinot ar 15% līdz 2022. gadam.
Francija pēdējos desmit gados pakāpeniski ir ieviesusi vienreizlietojamo plastmasas izstrādājumu aizliegumus, jo vides aizsardzības kampaņu dalībnieki ir pastiprinājuši brīdinājumus par to ietekmi uz upēm un okeāniem.
Likumā, kas pieņemts 2020. gadā, ir noteikts termiņš līdz 2040. gadam, kad jāatsakās no visas vienreizlietojamās plastmasas. Savukārt 2022. gadā tika ieviests plastmasas maisiņu aizliegums precēm, kurās ir mazāk nekā 1,5 kilogrami 30 augļu un dārzeņu, un tas ir krasi mainījis lielveikalu paradumus.
Taču valdības patērētāju aizsardzības aģentūra DGCCRF pagājušajā gadā publicētajā ziņojumā norādīja, ka gandrīz piektā daļa no aptuveni 100 uzņēmumiem, kurus tā pārbaudīja 2023. gadā, ir pārkāpuši noteikumus par vienreizlietojamu plastmasas izstrādājumu ražošanu vai izmantošanu.
Tās izmeklētāji norādīja, ka daži no tiem tirgoja produktus, kas it kā nesatur plastmasu, bet patiesībā saturēja plastmasu, un daži mainīja preces nosaukumu, lai apietu aizliegumu.