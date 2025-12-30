Baltkrievijā izvietota Krievijas raķešu sistēma “Orešņik”, ziņo Maskava
Ballistisko raķešu sistēma "Orešņik" ir izvietota kaujas gatavībā Baltkrievijā, otrdien paziņojusi Krievijas Aizsardzības ministrija.
Ministrija pavēstīja, ka raķešu sistēmas palaišanas, sakaru, drošības un energoapgādes vienību speciālisti pirms došanās kaujas dienestā izgājuši pārkvalifikācijas apmācības.
"Baltkrievijā iepriekš tika radīti visi apstākļi Krievijas karavīru kaujas dežūru veikšanai un izmitināšanai," piebilda Aizsardzības ministrija.
Ministrija arī publicēja kadrus, kuros it kā redzama raķešu sistēma. Krievijas propagandas aģentūras "RIA Novosti" un TASS apgalvo, ka Aizsardzības ministrija pirmo reizi parādījusi "Orešņik".
Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko 18. decembrī paziņoja, ka "Orešņik" esot nogādāts Baltkrievijā. "Pirmās pozīcijas ir aprīkotas raķešu sistēmai "Orešņik". Tā ir mūsu rīcībā kopš vakardienas, un tā atrodas kaujas gatavībā," viņš apgalvoja.
"Orešņik" ir Krievijas vidējas darbības rādiusa raķešu sistēma un raķete ar tādu pašu nosaukumu. Tiek uzskatīts, ka raķetes darbības rādiuss ir 5500 kilometru. Krievijas bruņotie spēki paziņoja, ka pirmo reizi "Orešņik" izmantoja 2024. gada novembrī, veicot raķešu triecienu pa Dņipro.
Decembra beigās ASV analītiķi, kas pēta satelītattēlus, izteica pieņēmumu, ka "Orešņik" varētu atrasties Baltkrievijā bijušajā militārajā lidlaukā "Kričev-6" netālu no Kričevas Mogiļevas apgabalā. Tas atrodas piecus kilometrus no robežas ar Krievijas Smoļenskas apgabalu, 180 kilometrus no Ukrainas, 370 kilometrus no Latvijas, 400 kilometrus no Lietuvas un 540 kilometrus no Polijas.
Lukašenko 2024. gada decembrī lūdza Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu izvietot "Orešņik" Baltkrievijas teritorijā. Krievijas prezidents atbildēja, ka tas būs iespējams 2025. gada otrajā pusē, jo Krievijas varasiestādes plāno līdz tam laikam nodrošināt raķešu sistēmas sērijveida ražošanu.