Invāzijas dienā Viļņā piekāva mūsu diplomātu! Krievijā aizmuguriski piespriež ilgu cietumsodu Lietuvas pilsonim
Maskavas pilsētas tiesa aizmuguriski piespriedusi Lietuvas pilsonim Alģim Bauķim septiņu gadu ieslodzījumu par uzbrukumu Krievijas vēstniecības trešajam sekretāram Viļņā, pavēstījusi Maskavas prokuratūra.
Tikai neliela problēma, aizmuguriski apcietinātais un meklēšanā izsludinātais Bauķis neatrodas Krievijā, tādēļ lieta tika izskatīta bez viņa klātbūtnes. Spriedums vēl nav stājies likumīgā spēkā.
Incidents notika 2022. gada 24. februārī — dienā, kad Krievija uzsāka nu jau 1405 dienas ilgstošo asiņaino invāziju Ukrainā, izraisot masveida protesta akcijas pie Krievijas vēstniecībām dažādās pasaules valstīs. Izņēmums nebija arī Lietuvas galvaspilsēta Viļņa, kur pie agresorvalsts vēstniecības sapulcējās apmēram 10 000 protestētāju.
Krievijas plašsaziņas līdzekļi vēsta, ka 61 gadu vecais Bauķis atzīts par vainīgu par uzbrukumu starptautisku aizsardzību baudošam ārvalsts pārstāvim “ar mērķi sarežģīt starptautiskās attiecības”. Kā izteicās Krievijas medijos, vēstniecības trešajam sekretāram apsūdzētais iespēra un arī iesita pa galvu, “lai pasliktinātu Krievijas un Lietuvas attiecības”, un “Bauķa darbību rezultātā diplomāts cieta fiziskas sāpes un morālas ciešanas, kā arī tika traucēta viņa dienesta pienākumu veikšana”. Aģentūra “Reuters” toreiz norādīja, ka no ārstu palīdzības diplomāts gan atteicās.
Dažas nedēļas pēc invāzijas Lietuva izraidīja Krievijas vēstnieku un atsauca savu vēstnieku no Maskavas.