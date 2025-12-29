"Hamas" teroristi paziņo, ka negrasās atbruņoties
Palestīniešu teroristiskās organizācijas "Hamas" bruņotais spārns pirmdien atkārtoti apliecināja, ka tas neatdos savus ieročus. Izeddina al Kasama brigādes paziņojumā arī apstiprināja sava ilggadējā pārstāvja sakariem ar presi nāvi. Izraēla jau pirms vairākiem mēnešiem bija paziņojusi, ka viņš nogalināts 30. augustā Gazā notikušajā gaisa triecienā.
"Mūsu tauta aizstāv sevi un neatdos ieročus, kamēr turpināsies okupācija," video sacīja brigāžu jaunais pārstāvis. Viņš pieņēmis sava priekšgājēja Abu Obeida pseidonīmu.
Paziņojums izskanēja tikai dažas stundas pirms ASV prezidenta Donalda Trampa un Izraēlas premjerministra Benjamina Netanjahu plānotās tikšanās Floridā.
Izraēlas valdības preses sekretāre Šoša Bedrosjana sacīja, ka Netanjahu apspriedīs Gazas pamiera vienošanās otro posmu, kas paredz nodrošināt, ka ""Hamas" ir atbruņots, Gaza ir demilitarizēta". Jaunais "Hamas" bruņotā spārna pārstāvis aicināja tā vietā atbruņot Izraēlu. "Mēs aicinām visas iesaistītās puses strādāt pie tā, lai atbruņotu okupācijas varu, atņemot tai nāvējošos ieročus, kas tika izmantoti un joprojām tiek izmantoti mūsu tautas iznīcināšanā," viņš sacīja. Viņš arī apstiprināja sava priekšgājēja nāvi, kā arī paziņoja par četru citu "Hamas" komandieru nāvi Izraēlas uzbrukumos kara gaitā.