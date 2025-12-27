Pasažierus brīdina par prāmju satiksmes pārtraukumiem Igaunijā
Vētras dēļ sestdien apturēta prāmju satiksme starp Igaunijas kontinentālo daļu un Hījumā salu, pavēstīja operators "TS Laevad".
Sestdien pēdējais prāmis no Heltermā, Hījumā austrumos, izbrauca plkst. 14.30. Visi nākamie reisi maršrutā Rohukila-Heltermā vētras dēļ ir atcelti līdz svētdienas plkst. 10.
"TS Laevad" sniegs papildu informāciju par izbraukšanu no Rohukilas aptuveni plkst. 8.30 svētdienas rītā.
Atcelto reisu biļetes būs derīgas braucieniem vispārējā rindā līdz 48 stundām pēc sākotnēji paredzētā izbraukšanas laika.
Prāmji Sāmsalas maršrutā starp kontinentālo Igauniju un Muhu salu pašlaik kursē pēc grafika, taču uzņēmums iesaka pasažieriem sekot līdzi informācijai par izbraukšanu abos maršrutos uzņēmuma tīmekļa vietnē "praamid.ee" vai platformā "Facebook".
Arī prāmju satiksme starp Sāmsalu un Hījumā sestdienas pēcpusdienā apturēta, pavēstīja uzņēmums "Kihnu Veeteed".
Uzņēmums mudina sekot līdzi aktuālajai informācijai par situāciju svētdien.