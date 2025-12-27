Krievija sākusi izmantot mākslīgo intelektu, lai radītu viltus ziņas par Ukrainu
Veidojot viltus video, Krievijas propaganda cenšas demoralizēt Ukrainas sabiedrību un graut uzticību Aizsardzības spēkiem, norāda Ukrainas dezinformācijas apkarošanas centrs.
Kremļa propaganda ir sākusi aktīvi izmantot mākslīgo intelektu, lai radītu viltus ziņas par Ukrainu. Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes Dezinformācijas centrs par to brīdināja savā ""Facebook" lapā.
Saskaņā ar centra sniegto informāciju, "TikTok" tiek izplatīti video, kuros it kā redzami Ukrainas karavīri, kas pamet savas pozīcijas Harkivas un Sumu apgabalos. Patiesībā tie ir viltus video, kas izveidoti, izmantojot mākslīgo intelektu.
Šo konvenciju izplata anonīmi "TikTok" konti, kas ir raksturīgi Kremļa propagandai. Turklāt ir arī citas pazīmes, ka šie video ir veidoti, izmantojot mākslīgo intelektu, piemēram, tēlu nedabiskā intonācija.
Veidojot viltus video, Krievija cer demoralizēt Ukrainas sabiedrību un graut uzticību Aizsardzības spēkiem. Šis nebūt nav pirmais viltus video no Kremļa propagandistiem.
Šī gada decembrī Krievijas "Telegram" kanāli sāka izplatīt ziņojumus, ka "10 000 Ukrainas bruņoto spēku karavīru pameta savas pozīcijas pēc Krievijas armijas ofensīvas Sumu apgabalā". Apvienoto spēku grupas sakaru nodaļas vadītājs pulkvežleitnants Viktors Tregubovs noliedza šo informāciju. Šie ir kārtējie Krievijas propagandas meli.
Pēc viņa teiktā, ienaidnieks izmanto šādas metodes, lai sētu paniku Ukrainas civiliedzīvotāju vidū un grautu uzticību Ukrainas bruņotajiem spēkiem.
Pagājušajā nedēļā Krievijas armija patiešām iebruka Sumu apgabalā no jauna virziena – uz dienvidaustrumiem no Sumu pilsētas. Tomēr ienaidniekam izdevās nostiprināties tikai pierobežas ciematā Grabovskē, kur kaujas turpinās. Šis ciemats atrodas aptuveni 200 metru attālumā no valsts robežas. Ukrainas bruņotie spēki ir apturējuši Krievijas okupantu virzību.