VIDEO. Nekautrējoties no pircējiem, Teksasas veikalā nolaupa bankomātu un saārda veikalu
Savdabīgi sarūpēt naudu Ziemassvētku dāvanām mēģinājuši divi ļaundari ASV Teksasas štatā, kuri izdemolēja degvielas uzpildes stacijas veikalu, nolaupot tur uzstādīto bankomātu.
Pārdrošais laupīšanas mēģinājums notiks Fortvērtas “7-Eleven” veikalā, turklāt ļaundarus itin nemaz neatturēja citu pircēju klātbūtne. Zibenīgā “specoperācijā” viens iebrucējs piestiprināja metāla trosi pie dziļi veikalā uzstādītā bankomāta, bet viņa līdzdalībnieks ar iepriekš nozagtu automašīnu izrāva bankomātu no veikala, nodarot veikalam pamatīgus postījumus. Pēc tam ļaundaru automašīna ar piesieto bankomātu aizdrāzās prom.
Ļaundari tomēr palika bešā, jo braukšanas laikā pārtrūka trose, un viņi neriskēja uzkavēties un vēlreiz mēģināt to piestiprināt.
Varasiestādes uzskata, ka šie vīrieši jau bijuši iesaistīti citos Teksasas ziemeļdaļas veikalu laupīšanas mēģinājumos pēdējo nedēļu laikā. Turklāt pēdējā uzbrukuma mērķa īpašnieks, kuram Dalasas un Fortvērtas apkaimē pieder daudzi veikali, jau ir agrāk cietis — policija paziņojusi, ka viņa veikaliem jau uzbrukts trīs reizes, vienmēr darbojas divi vīrieši ar zagtu auto, kuri rīkojas pēc viena scenārija. Pagaidām ļaundari nav notverti.
Policija atzinusi, ka bankomātu nolaupīšanas mēģinājumi nav nekādas retums, taču šāda uzdrīkstēšanās, kamēr veikalā atrodas pircēji, liecina par īpašu bezkaunību.