Izraēla pirmā atzīst no Somālijas atšķēlušās Somālilendas neatkarību
Izraēla piektdien kļuvusi par pirmo valsti pasaulē, kas oficiāli atzina pašpasludināto Somālilendu par "neatkarīgu un suverēnu valsti" un parakstīja vienošanos par abu pušu diplomātisko attiecību izveidošanu, paziņoja Izraēlas premjerministra Benjamina Netanjahu birojs.
"Premjerministrs šodien paziņoja par Somālilendas Republikas kā neatkarīgas un suverēnas valsts oficiālu atzīšanu," paziņoja viņa birojs, tādējādi Izraēla kļuva par pirmo valsti, kas oficiāli atzinusi Somālilendu par valsti. Netanjahu birojā uzsvēra, ka Somālilendas atzīšana atbilst tā dēvētajiem Abrahama līgumiem. Par Abrahama līgumiem, kas tika parakstīti 2020. gadā, tiek dēvēti līgumi par attiecību normalizāciju starp Izraēlu un vairākām arābu un musulmaņu valstīm.
Somālilendas prezidents Abdirahmans Mohameds Abdullahi atzinīgi novērtēja Izraēlas lēmumu, sakot, ka tas iezīmē "stratēģiskas partnerības" sākumu. "Šis ir vēsturisks brīdis, jo mēs sirsnīgi apsveicam," viņš rakstīja platformā "X", piebilstot, ka Somālilenda ir "gatava pievienoties Abrahama līgumiem" un normalizēt attiecības ar Izraēlu.
Somālilenda, kas 1991. gadā pasludināja neatkarību, gadu desmitiem ir centusies panākt starptautisku atzīšanu, un tā ir arī galvenā Abdullahi prioritāte kopš viņš pirms gada stājās amatā.
Atsevišķā paziņojumā Izraēlas ārlietu ministrs Gideons Sārs paziņoja, ka abas valstis ir vienojušās nodibināt "pilnīgas diplomātiskās attiecības, kas ietvers vēstnieku iecelšanu un vēstniecību atvēršanu". "Esmu devis rīkojumu savai ministrijai nekavējoties rīkoties, lai institucionalizētu abu valstu saites visdažādākajās jomās," viņš informēja ierakstā "X". Netanjahu birojs paziņoja, ka premjerministrs ir uzaicinājis Abdullahi apmeklēt Izraēlu.
Bijušais Lielbritānijas protektorāts Somālilenda ar apmēram 4,5 miljoniem iedzīvotāju 1991. gadā pasludināja neatkarību no Somālijas un tiecas iegūt pilnvērtīgu valstiskumu. Somālilendas neatkarība tomēr nav starptautiski atzīta un tai sīvi pretojas Somālijas valdība Mogadīšo, kurai ir maz varas pār Somālilendu.