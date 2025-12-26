Otrais lielākais laimests ASV vēsturē: “Powerball” izlozē laimē 1,8 miljardus dolāru
Ziemassvētku vakars kādam Arkanzasas štata iedzīvotājam izvērties par īstu brīnumu. "Powerball" izlozē, kas notika trešdienas vakarā, tika laimēts iespaidīgs 1,817 miljardu ASV dolāru džekpots — otrais lielākais loterijas laimests ASV vēsturē.
Šis ir lielākais "Powerball" laimests šogad un otrais lielākais ASV loteriju vēsturē, norādīts "Multi-State Lottery Association" paziņojumā.
“Apsveicam jaunāko "Powerball" džekpota ieguvēju! Šī ir patiesi neparasta un dzīvi mainoša balva,” paziņojumā sacīja "Powerball" grupas vadītājs Mets Strons.
Pirms trešdienas izlozes džekpots bija pieaudzis līdz aptuveni 1,7 miljardiem dolāru, jo pirmdienas vakarā laimētājs netika noskaidrots. Kopumā šī bija 47. izloze pēc kārtas, kurā balva nebija izkritusi, padarot to par ilgāko džekpota sēriju "Powerball" vēsturē.
Saskaņā ar asociācijas datiem, "Powerball" džekpots Ziemassvētku vakarā iepriekš tika laimēts tikai vienu reizi — 2011. gadā. Savukārt Ziemassvētku dienā tas ir laimēts četras reizes — 1996., 2002., 2010. un 2013. gadā.