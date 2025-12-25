Krievijā piespriež sešu gadu ieslodzījumu kreisajam ekstrēmistam Udaļcovam par "terorisma attaisnošanu"
Karatiesa Maskavā ceturtdien atzina ekstrēmistiskās opozīcijas organizācijas "Kreisā fronte" koordinatoru un Kremļa iekšpolitikas kritiķi Sergeju Udaļcovu par vainīgu "terorisma attaisnošanā" publikācijās par Ufas marksistiem un piesprieda viņam sešu gadu ieslodzījumu stingra režīma kolonijā.
Prokurore bija pieprasījusi Udaļcovam piespriest septiņu gadu ieslodzījumu.
Udaļcovs, kurš atrodas apcietinājumā kopš 2024. gada janvāra un savu vainu neatzīst, nosauca tiesas spriedumu par apkaunojošu un paziņoja, ka piesaka beztermiņa badastreiku.
Krimināllieta pret Udaļcovu tika ierosināta saistībā ar to, ka viņš publikācijās "Kreisās frontes" vietnē pauda atbalstu pieciem Ufas marksistiem, kuri bija apsūdzēti par dalību "teroristu organizācijā". 16. decembrī karatiesa Jekaterinburgaā piesprieda viņiem 16 līdz 22 gadu ieslodzījumu.
48 gadus vecais Udaļcovs atbalsta Krievijas agresiju pret Ukrainu, taču viņš vienlaikus ir viens no skaļākajiem režīma kritiķiem.
2014. gadā Udaļcovam tika piespriests četrarpus gadu ieslodzījums vispārējā režīma kolonijā par protestu organizēšanu pirms Vladimira Putina inaugurācijas uz trešo termiņu prezidenta amatā 2012. gadā.