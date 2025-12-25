Vīrietis maskā dievkalpojuma apmeklētājus pārsteidzis ar deju.
Vakar 22:25
Ķelnes katedrālē Ziemassvētku dievkalpojumu ar deju pārtraucis vīrietis zelta maskā
Vācijas pilsētā Ķelnē Ziemassvētku vakara dievkalpojuma laikā katedrālē, kur bija pulcējušies tūkstošiem cilvēku, mierīgo gaisotni iztraucējis kāds vīrietis, kurš melnā apmetnī un zelta maskā izskrējis pie altāra.
Nokļuvis dievnama priekšpusē pie altāra, viņš sācis dejot, vēsta izdevums "Bild". Katedrāles apsardzes darbinieki reaģējuši operatīvi un vīrieti no ēkas izveduši.
Izraidīšanas laikā viņš nav izrādījis pretestību. Policijas pārstāvji norādījuši, ka likumsargu tieša iejaukšanās nav bijusi nepieciešama un incidentā neviens nav cietis. Dievkalpojums pēc neilga brīža turpinājies. Tiesībsargājošās iestādes pagaidām nav saņēmušas oficiālus iesniegumus par notikušo.