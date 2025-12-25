Novērš asiņainus teroraktus: Stambulā aizturētas 115 personas par uzbrukumu plānošanu svētku laikā
Turcijas policija Stambulā aizturējusi 115 personas, kuras tiek turētas aizdomās par saistību ar teroristisko grupējumu "Islāma valsts" un plāniem veikt uzbrukumus Ziemassvētku un Jaunā gada svinību laikā, paziņojusi Stambulas Ģenerālprokuratūra.
Plaša mēroga operācija tika veikta 124 dažādās adresēs, reaģējot uz izlūkdatiem par iespējamiem teroraktiem. Kopumā prokuratūra izdevusi orderus 137 personu aizturēšanai, no kuriem 115 jau nonākuši apcietinājumā. Kratīšanu laikā likumsargi izņēmuši šaujamieročus, munīciju un dažādus dokumentus.
Izmeklētāji norāda, ka aizdomās turamie aicinājuši veikt uzbrukumus "nemusulmaņiem" gaidāmo svētku laikā. Daļa aizturēto Turcijā ieradušies no konflikta zonām, savukārt pret citiem jau iepriekš bijuši izdoti nacionālie vai starptautiskie aresta orderi par teroristiskām darbībām. Operācijas turpinās, lai notvertu pārējos meklēšanā esošos.
Drošības pasākumi pastiprināti pēc tam, kad Ankaras provinces žandarmērija 19. decembrī izplatīja brīdinājumu par "Islāma valsts" plāniem veikt vienlaicīgus uzbrukumus Ankarā un Stambulā. Kā potenciālie mērķi minēti tirdzniecības centri un tirgi. Specdienesti brīdināja par dažādiem iespējamiem uzbrukuma scenārijiem, tostarp pašnāvnieku spridzināšanu, dronu izmantošanu vai automašīnu ietriekšanu pūlī.
Paralēli tam otrdien Ankaras Ģenerālprokuratūra uzsākusi atsevišķu operāciju pret terorisma finansētājiem, izdodot orderus desmit personu aizturēšanai. Tiek uzskatīts, ka šīs personas ar banku starpniecību sūtījušas naudu grupējuma locekļiem un viņu ģimenēm Sīrijā.
Turcija pēdējos gados piedzīvojusi vairākus asiņainus "Islāma valsts" uzbrukumus, tostarp slaktiņu Stambulas naktsklubā "Reina" 2017. gada Jaungada naktī, kad tika nogalināti 39 cilvēki.