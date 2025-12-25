Kremlī apstiprina, ka Putins šogad nepildīs Krievijas Konstitūcijā ierakstīto prezidenta pienākumu
Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs paziņojis, ka Putins 2025. gadā neuzstāsies ar ziņojumu Federālajai sapulcei, vēsta "Vedomosti".
Peskovs norādīja: "Šis ir valsts vadītāja lēmums, tas ir viņa ziņojums. Kad prezidents uzskatīs to par nepieciešamu, tas notiks — gan saturiskās gatavības, gan darba grafika kontekstā. Viss notiks savlaicīgi."
Iepriekš septembrī Peskovs teica, ka Putins uzstās ar ziņojumu līdz 2025. gada beigām. Savukārt novembra sākumā izdevums "Faridaily", atsaucoties uz trim valdības avotiem, ziņoja, ka šogad prezidenta ziņojuma nebūs. Peskovs toreiz norādīja, ka prezidents "vēl nav izlēmis" un pats izvēlas laiku.
Saskaņā ar Krievijas Konstitūcijas 84. pantu prezidentam ir pienākums katru gadu uzrunāt Federālo sapulci. Tomēr Putins jau divreiz nav sniedzis ziņojumu: 2017. un 2022. gadā, kad sākās Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā. Kremļa pārstāvji šo skaidroja ar "dinamisko" un ātri mainīgo situāciju.
19. decembrī Maskavā notika Putina tradicionālā ikgadējā preses konference, apvienota ar "tiešo līniju". Tā ilga vairāk nekā četras stundas, un Putins runāja par Ukrainu, miera sarunām, interneta atslēgšanu Krievijā, ārpolitiku, demogrāfiju un daudzām citām tēmām.