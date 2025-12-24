Krievija, iespējams, plāno uzbūvēt atomelektrostaciju uz Mēness
Krievija izvirzījusi ambiciozu plānu desmitgades laikā, iespējams, uzbūvēt atomelektrostaciju uz Mēness, ziņo "Reuters".
Vēsturiski Krievija ieņēma nozīmīgu lomu kosmosa pētniecībā, tomēr pēdējās desmitgadēs tās dominance ir mazinājusies, un valsts tagad atpaliek no ASV un arvien vairāk – arī no Ķīnas.
Krievijas valsts kosmosa korporācija “Roscosmos” paziņoja, ka plāno uzbūvēt Mēness elektrostaciju līdz 2036. gadam, un noslēgusi līgumu ar aviācijas uzņēmumu “Lavochkin Association”.
“Roscosmos” norāda, ka stacijas mērķis būs nodrošināt enerģiju Krievijas Mēness programmai, tostarp observatorijai un starptautiskās Krievijas–Ķīnas Mēness pētniecības stacijas infrastruktūrai.
“Roscosmos” gan konkrēti nenorādīja, ka plāno uzbūvēt tieši atomelektrostaciju, taču paziņoja, ka projektā piedalās Krievijas valsts kodolkorporācija “Rosatom” un Kurčatova institūts – Krievijas vadošais kodolpētniecības institūts.
“Roscosmos” vadītājs Dmitrijs Bakanovs jūnijā paziņoja, ka viens no uzņēmuma mērķiem ir uzstādīt kodolelektrostaciju uz Mēness, kā arī izpētīt Venēru, kas pazīstama kā Zemes “māsas” planēta.