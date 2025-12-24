Kremļa zvaigzne.
Pasaulē
Šodien 18:48
"Tipisks ukraiņu plāns" - Krievija pieprasīs būtiskas izmaiņas ASV miera plānā
Saskaņā ar kādu Kremlim pietuvinātu avotu, Krievija pieprasīs ievērojamas izmaiņas ASV miera plāna jaunākajā versijā, kas daļēji saskaņota ar Ukrainu, ziņo aģentūra 'Bloomberg'.
Maskava uzskata, ka 20 punktu plānā, kas saskaņots Ukrainas un ASV sarunās, nav Krievijai svarīgas lietas un trūkst atbildes uz daudziem jautājumiem, izteicies avots.
Krievija vēlas garantijas, ka NATO netiks paplašināta tālāk uz austrumiem, un Ukrainas apņemšanos ievērot neitralitāti, ja tā iestāsies Eiropas Savienībā (ES).
Turklāt krievus neapmierinot, viņuprāt, nepietiekamie Ukrainas armijas un bruņojuma ierobežojumi.
Maskava arī vēlas konkrētas garantijas attiecībā uz krievu valodas statusu Ukrainā, kā arī attiecībā uz Rietumu sankciju atcelšanu un iesaldēto Krievijas aktīvu likteni.
Avots piebildis, ka Krievija piedāvāto plānu uzskatot par "visai tipisku ukraiņu plānu", taču to izvērtēšot ar "vēsu galvu".