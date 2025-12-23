VIDEO: ieskatoties viņiem acīs, uzmetas zosāda - nofilmēts kā no frontes atgriežas ukraiņu "titāni", kuri vairāk nekā pusgadu sargāja Kostjantiņivku no krieviem
Ukrainas bruņoto spēku kājnieki Deniss "Bars" un Dmitro "K2" atgriezās no pozīcijas netālu no Kostjantiņivkas pilsētas, kur viņi 130 dienas bija noturējuši aizsardzību.
Netālu no Kostjantiņivkas divi Ukrainas kājnieki no 93. mehanizētās brigādes "Holodnyi Yar" Deniss (izsaukuma signāls "Bars") un Dmitro ("K2") 130 dienas pēc kārtas bez rotācijas ieņēma frontes pozīciju.
Varonīgie karavīri atklāj, ka vissarežģītākā daļa bija pirmais kājnieku ieroču kontakts ar ienaidnieku: "Tas bija visbiedējošākais brīdis. Pēc tam viss norit raitāk. Ir labi, kad tu pats šauj, nevis tiek šauts uz tevi".
Kopumā aizstāvju rēķinā ir septiņi likvidēti okupanti. No kritušajiem krievu karavīriem "Bars" un "K2" paņēma rācijas un gandrīz divus mēnešus klausījās visu informāciju par ienaidnieka kustībām, nododot informāciju par okupantu kustībām tieši sava bataljona komandpunktam.
Karavīri arī parādīja no okupantiem sagrābtu šauteni un modernāko Krievijas Kalašņikova automātu AK-12. Denisa personīgais ierocis tika aprakts pozīcijā ienaidnieka FPV bezpilota lidaparāta uzbrukuma laikā, tāpēc viņam kaujā nācās izmantot ienaidnieka ieroci.
Aizstāvji no pozīcijas tika evakuēti ar kvadriciklu, kam piestiprināta piekabe. Kopā ar viņiem tika izvests arī 23 gadus vecs krievu karagūsteknis Danils Sičovs no Volgogradas. Kauju laikā viņš padevās līdzās esošo pozīciju kaujiniekiem, taču evakuācija tobrīd nebija iespējama. Tā rezultātā viņš kopā ar Ukrainas karavīriem palika šajās pozīcijās vairāk nekā divus mēnešus.
Lūk, kā karš izskatās tuvplānā: izturība, pielāgošanās, iniciatīva un kājnieki, kas vienkārši atsakās salūzt. Ukrainas aizsardzība nav balstīta uz lozungiem, bet gan uz cilvēkiem, kuri notur fronti — dienu no dienas — un iziet no tās stāvot kājās.
Okupanti pārspīlē savus panākumus frontē
Krievija pārspīlē savus panākumus frontē 2025. gadā, konstatējuši ASV Kara pētniecības institūta (ISW) analītiķi.
Krievija apgalvo, ka šogad esot sagrābusi vairāk nekā 6300 kvadrātkilometru Ukrainas teritorijas, taču šie apgalvojumi neatbilst realitātei kaujaslaukā, teikts domnīcas ziņojumā.
Analītiķi atsaucas uz Krievijas diktatora Vladimira Putina un Krievijas ģenerālštāba priekšnieka Valērija Gerasimova paziņojumiem.
Proti, Putins teicis, ka krievi esot pilnībā pārņēmuši kontroli pār Siverskas pilsētu Doneckas apgabalā.
Tomēr, kā teikts ziņojumā, apstiprināta tikai 77% pilsētas teritorijas ieņemšana.
ISW arī atgādina Gerasimova vārdus, ka krievi Harkivas apgabalā esot sagrābuši Kupjansku un Doneckas apgabalā kontrolē 50% Kostjantiņivkas.
Analītiķi norāda, ka viņi neredz nekādus pierādījumus par Krievijas progresu Kostjantiņivkā, kas būtu tuvi izskanējušajiem skaitļiem.
Analītiķi lēš, ka ienaidnieks ir iekarojis tikai aptuveni 1,6% Kostjantiņivkas, bet krievu klātbūtne pilsētā ir aptuveni 5%.
"Pat Krievijas militāro blogeru maksimālistiskie apgalvojumi par Krievijas panākumiem nav tik vērienīgi kā Gerasimova paziņojumi, jo militārie blogeri apgalvo, ka Krievijas karaspēks ir ieņēmis tikai aptuveni 11% pilsētas," teikts ziņojumā.
Tiek norādīts, ka Gerasimovs 18. decembrī paziņoja, ka Krievija 2025. gadā ir ieņēmusi vairāk nekā 6300 kvadrātkilometru Ukrainas teritorijas.
Savukārt Krievijas aizsardzības ministrs Andrejs Belousovs 17. decembrī runāja par 6000 kvadrātkilometru.
Saskaņā ar ISW aplēsēm kopš 2025. gada sākuma Krievijas karaspēks Ukrainā ir sagrābis 4700 kvadrātkilometrus.
Pēc analītiķu domām, Gerasimova un Belousova pārspīlētie paziņojumi norāda uz lēno ofensīvas tempu.
Tāpēc šādā veidā viņi cenšas radīt iespaidu par Krievijas it kā uzvaru kaujaslaukā un Ukrainas aizsardzības vājumu.