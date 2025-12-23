ASV aizliegs jaunus Ķīnā ražotus dronus
ASV Federālā sakaru komisija (FCC) pirmdien paziņoja, ka aizliegs jaunus ārvalstīs ražotus dronus, tādējādi liedzot ASV tirgū ienākt jauniem Ķīnā ražotiem droniem, arī uzņēmumu DJI un "Autel" ražojumiem.
Jau pirms gada Kongress pieņēma aizsardzības likumu, paužot bažas par valsts drošību saistībā ar Ķīnā ražotiem droniem, kas kļuvuši par dominējošiem ASV un tiek plaši izmantoti lauksaimniecībā, kartogrāfijā, drošības struktūru darbā un filmu veidošanā.
Likumprojektā bija aicināts apturēt divu Ķīnas uzņēmumu jaunu dronu pārdošanu ASV, ja pārbaudē tiktu konstatēts, ka tie rada apdraudējumu ASV nacionālajai drošībai.
Pārskata termiņš bija 23. decembris.
FCC pirmdien paziņoja, ka pārskatā konstatēts, ka visi ārvalstīs, ne tikai abu Ķīnas uzņēmumu ražotie, droni un svarīgākie komponenti rada "nepieņemamus riskus ASV nacionālajai drošībai un ASV personu drošībai un aizsardzībai".
Tomēr tajā teikts, ka attiecībā uz konkrētiem droniem vai sastāvdaļām varētu noteikt izņēmumu, ja Pentagons vai Iekšzemes drošības ministrija konstatētu, ka tie nerada šādus riskus.
FCC minēja gaidāmos lielos pasākumus, piemēram, 2026. gada Pasaules kausa futbolā izcīņu, ASV 250. gadadienas svinības un 2028. gada vasaras olimpiskās spēles Losandželosā, kā iemeslus, lai pievērstos potenciālajiem dronu radītajiem draudiem, ko rada "noziedznieki, naidīgi ārvalstu aktori un teroristi".