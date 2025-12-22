Pasaulē
Šodien 07:45
Tamaņas ostai Krievijā nodarīti būtiski postījumi
Ukrainas droni naktī uz pirmdienu devuši triecienu Tamaņas ostai Krievijas Krasnodaras novadā, nodarot postījumus, paziņoja Krievijas amatpersonas.
Bojāts cauruļvads, divas piestātnes un divi kuģi, informēja Krasnodaras novada operatīvais štābs.
Pēc tā sniegtajām ziņām, piestātnēs izcēlušies vairāki ugunsgrēki no viena līdz pusotra tūkstoša kvadrātmetru platībā.
Operatīvā štāba paziņojumā piebilsts, ka visi uz kuģiem esošie cilvēki evakuēti, starp apkalpes locekļiem un krastā esošajiem darbiniekiem cietušo neesot.
Tamaņas ostā ir termināļi naftas produktu, sašķidrinātās gāzes, amonjaka un citu produktu pārkraušanai. Operatīvais štābs neprecizēja, kuram terminālim nodarīti postījumi.