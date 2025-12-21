Sanfrancisko skāruši plaši elektroapgādes traucējumi.
Sanfrancisko skar masveida elektrības pārrāvums
Sanfrancisko nedēļas nogalē skāruši plaši elektroapgādes traucējumi, ietekmējot desmitiem tūkstošus mājsaimniecību un uzņēmumu, paziņojušas ASV amatpersonas.
Enerģētikas kompānija "Pacific Gas and Electric" (PG&E) ziņoja, ka Sanfrancisko sestdien bez elektroapgādes palikuši aptuveni 130 000 cilvēku.
Svētdienas rītā, aptuveni 16 stundas pēc problēmu sākuma, bez elektroapgādes vēl bija aptuveni 25 000 cilvēku, ziņoja PG&E. Kas izraisīja plašos elektroapgādes traucējumus, vēl nav zināms.
Some areas in San Francisco plunged in darkness due to power outages that have lasted over six hours pic.twitter.com/Mmci8ofHFF— Yeshi Seli (@YeshiSeli) December 21, 2025
Elektroapgādes traucējumu dēļ bija ievērojami traucēts arī sabiedriskais transports. Vairākās dzelzceļa līnijās nekursēja vilcieni, un uzņēmums "Waymo" apturēja savu robotakšu pakalpojumu.