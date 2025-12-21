Sanfrancisko skar masveida elektrības pārrāvums
foto: scanpix
Sanfrancisko skāruši plaši elektroapgādes traucējumi.
Pasaulē

Sanfrancisko skar masveida elektrības pārrāvums

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

Sanfrancisko nedēļas nogalē skāruši plaši elektroapgādes traucējumi, ietekmējot desmitiem tūkstošus mājsaimniecību un uzņēmumu, paziņojušas ASV amatpersonas.

Sanfrancisko skar masveida elektrības pārrāvums...

Enerģētikas kompānija "Pacific Gas and Electric" (PG&E) ziņoja, ka Sanfrancisko sestdien bez elektroapgādes palikuši aptuveni 130 000 cilvēku.

Svētdienas rītā, aptuveni 16 stundas pēc problēmu sākuma, bez elektroapgādes vēl bija aptuveni 25 000 cilvēku, ziņoja PG&E. Kas izraisīja plašos elektroapgādes traucējumus, vēl nav zināms.

Elektroapgādes traucējumu dēļ bija ievērojami traucēts arī sabiedriskais transports. Vairākās dzelzceļa līnijās nekursēja vilcieni, un uzņēmums "Waymo" apturēja savu robotakšu pakalpojumu.

Tēmas

ASV

Citi šobrīd lasa