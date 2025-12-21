Nevalstiskā organizācija "Peace Now" ziņoja, ka Izraēlas valdība lēmumu par 19 jaunu apmetņu būvniecību Rietumkrastā pieņēmusi jau 11. decembrī.
Šodien 15:32
Izraēla okupētajā Rietumkrastā grasās izbūvēt 19 jaunas ebreju apmetnes
Izraēlas valdība apstiprinājusi 19 jaunu ebreju apmetņu būvniecību okupētajā Rietumkrastā, paziņojis Izraēlas finanšu ministrs Bezalels Smotričs.
Izraēla okupēja Rietumkrastu, Austrumjeruzalemi un Gazas joslu 1967. gadā arābu valstu un Izraēlas kara laikā. Starptautisko tiesību izpratnē apmetņu veidošana šajās teritorijās ir nelikumīga. Rietumkrastā un Austrumjeruzalemē dzīvo trīs miljoni palestīniešu un vairāk nekā 700 000 ebreju. Palestīnieši pretendē uz šīm teritorijām savai nākotnes valstij, kuras galvaspilsēta būtu Austrumjeruzaleme.
Nevalstiskā organizācija "Peace Now" ziņoja, ka Izraēlas valdība lēmumu par 19 jaunu apmetņu būvniecību Rietumkrastā pieņēmusi jau 11. decembrī. Organizācija norādīja, ka dažas no apmetnēm paredzēts būvēt apvidos, kur līdz šim apmetnes nav bijušas, bet citas tiks būvētas blīvi apdzīvotos palestīniešu apvidos.