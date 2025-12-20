ES panāktais progress migrācijas politikā nav mainījis reālo situāciju ar bēgļiem
Lai gan Eiropas Savienības (ES) vadība nesen paziņoja par būtisku progresu migrācijas politikā un panākto vienošanos par lielāku solidaritāti bēgļu pārdalē, reālajā dzīvē nekādas būtiskas izmaiņas nav notikušas, liecina pieejamie dati.
Lai arī tika ziņots, ka dalībvalstis, tostarp Itālija un Grieķija, piekritušas uzņemt atpakaļ migrantus, kuri tur sākotnēji iesnieguši patvēruma pieprasījumus, praksē šie mehānismi nedarbojas, raksta vācu izdevums “Bild”.
Statistika iezīmē pretēju tendenci – tikai 2025.gadā vien Grieķija uz citām ES valstīm ir "nosūtījusi" aptuveni 14 500 migrantu, lai gan šīs personas tur jau bija ieguvušas patvērumu. Neraugoties uz tiešām Eiropas likumdošanas prasībām, Atēnas nesteidzas šos cilvēkus uzņemt atpakaļ.
Faktiski princips, kas nosaka, ka par bēgli ir atbildīga pirmā ieceļošanas valsts, joprojām nestrādā.
Eksperti norāda, ka Grieķija vispārējās Eiropas normas ignorē jau vairāk nekā desmit gadus, un šobrīd nav nekādu pazīmju, kas liecinātu par pēkšņām pārmaiņām. Lai gan uz papīra ES kārtējo reizi ir deklarējusi savstarpēju palīdzību, praksē atsevišķas valstis turpina atbildību uzvelt uz kaimiņvalstu pleciem.