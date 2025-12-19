Sidnejas pludmales uzbrukuma varonim saziedoti 2,5 miljoni ASV dolāru: viņa stāvoklis ir smagāks, nekā cerēts
43 gadus vecais Ahmeds al Ahmeds, kurš pagājušajā nedēļā Bondi pludmalē, Austrālijā, varonīgi apturēja vienu no šāvējiem un izglāba daudzu cilvēku dzīvības, piektdien saņēmis 2,5 miljonu ASV dolāru lielu čeku no sabiedrības saziedotajiem līdzekļiem. Čeku viņš saņēma, guļot slimnīcas gultā, taču viņa atlabšana ir daudz smagāka, nekā sākotnēji prognozēts.
Video ar čeka pasniegšanu strauji izplatījies sociālajos tīklos.
Divu bērnu tēvs Ahmeds kļuva par varoni pēc tam, kad pagājušās nedēļas nogalē atbruņoja vienu no diviem uzbrucējiem Bondi pludmalē. Brīdī, kad sākās apšaude, viņš sākotnēji slēpās aiz automašīnas stāvlaukumā, bet pēc tam izskrēja no slēpņa, pieveica bruņoto vīrieti un atņēma viņam ieroci. Austrālijas premjerministrs Entonijs Albanīzs, šonedēļ apmeklējot viņu slimnīcā, nosauca Ahmedu par "Austrālijas varonis".
Tomēr ziņas par vīrieša veselību nav iepriecinošas. Viņa advokāts medijiem atklājis, ka viņa stāvoklis ir "daudz sliktāks, nekā gaidīts".
Ahmeds kreisajā rokā saņēmis piecas lodes, bet viena lode trāpījusi mugurā un joprojām nav izņemta. Advokāts norāda, ka pastāv risks – Ahmeds var zaudēt roku.
"Mūsu varonis šobrīd cīnās. Viņa stāvoklis ir smags. Kad iedomājaties lodi rokā, tas nešķiet tik nopietni, taču viņš ir zaudējis ļoti daudz asiņu," norāda advokāts. Neskatoties uz sāpēm, Ahmeds ar advokāta starpniecību paudis, ka nenožēlo savu rīcību un būtu gatavs to darīt vēlreiz.
Atgādinām, ka 7. decembrī divi bruņoti vīrieši atklāja uguni uz pūli Bondi pludmalē Sidnejā, kur tūkstošiem cilvēku bija pulcējušies uz ebreju svētku Hanukas svinībām.
Uzbrukumā dzīvību zaudēja 15 cilvēki, bet vairāki guva ievainojumus. Viens no uzbrucējiem tika nogalināts apšaudē ar policiju, bet otrs guva smagus ievainojumus. Viņš tika arestēts dažas dienas vēlāk slimnīcā, kad pamodās no komas.