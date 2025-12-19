"Cilvēki cieš sāpes!" Tramps paraksta rīkojumu un izņem marihuānu no bīstamāko narkotiku saraksta
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien parakstīja izpildrīkojumu, lai pārklasificētu marihuānu par mazāk bīstamu narkotiku, dodot iespēju veikt vairāk medicīnisku pētījumu par marihuānas produktu izmantošanu.
Ilgi gaidītais lēmums izslēdz marihuānu no visbīstamāko narkotiku saraksta, kurā ir arī heroīns un LSD, lai gan tas nelegalizē marihuānas lietošanu ASV.
Tramps sacīja, ka šis lēmums par marihuānu "nekādi nesankcionē tās lietošanu kā izklaides narkotiku", bet padarīs to labāk pieejamu "leģitīmai medicīniskai izmantošanai", piemēram, cilvēkiem, kas sirgst ar vēzi vai hroniskām sāpēm.
"Mums ir cilvēki, kas mani lūguši to darīt. Cilvēki, kas cieš lielas sāpes," sacīja Tramps Ovālajā kabinetā.
"Šis pārklasificēšanas rīkojums ļoti atvieglos ar marihuānu saistīto medicīnisko pētījumu veikšanu, ļaujot mums pētīt labās puses, potenciālās briesmas un ārstēšanu nākotnē. Tam būs milzīga pozitīva ietekme," sacīja Tramps.
Marihuāna pašlaik ir klasificēta kā pirmās kategorijas narkotiska viela tāpat kā heroīns. Trešās kategorijas narkotiskās vielas, starp kurām ir ketamīns un anaboliskie steroīdi, ir ar medicīnisku vērtību.
Vairākos desmitos ASV štatu jau pastāv legālas medicīniskās marihuānas programmas, un daudzi štati, ieskaitot Kaliforniju, ir arī akceptējuši marihuānas lietošanu izklaides nolūkā.
Trampa rīkojuma mērķis ir mazināt šķēršļus pētniecībai, jo klīnisko pētījumu par pirmās kategorijas narkotiskajām vielām apstiprināšanai var būt vajadzīgi daudzi līmeņi.