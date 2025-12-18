Krievija piespriež ilgu cietumsodu Lielbritānijas pilsonim par karošanu Ukrainā pret krievu okupantiem
Tiesa Krievijas okupētajā Doneckas apgabalā piespriedusi 13 gadus cietumā Lielbritānijas pilsonim Heidenam Deivisam, kas bija apsūdzēts, ka viņš kā algotnis karojis Ukrainas pusē, ceturtdien paziņoja Krievijas ģenerālprokurors. Deiviss krievu gūstā nonāca pērn.
Lielbritānijas Ārlietu ministrija paziņojumā uzsvēra, ka Deiviss nav algotnis un pret viņu jāizturas kā pret karagūstekni.
"Mēs stingri nosodām Lielbritānijas pilsoņa Heidena Deivisa notiesāšanu Krievijas kontrolētā tiesā, pamatojoties uz nepatiesām apsūdzībām," teikts ministrijas paziņojumā.
"Saskaņā ar starptautiskajām tiesībām karagūstekņus nevar saukt pie atbildības par piedalīšanos karadarbībā. Mēs pieprasām, lai Krievija ievēro šīs saistības, arī Ženēvas konvencijās noteiktās, un pārtrauc izmantot karagūstekņus politiskiem un propagandas mērķiem," pauda ministrija.
Atbilstoši britu mediju informācijai Deiviss ir 31 gadu vecs un dzīvojis Sauthemptonā, Anglijas dienvidos.
Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī okupētajos apgabalos Krievijas izveidotās tiesas notiesājušas vairākus ārvalstu pilsoņus.
Decembra sākumā Luhanskas tiesa piesprieda 13 gadu cietumsodu Čehijas pilsonim, bet novembrī Doneckas tiesa piesprieda tādu pašu sodu diviem kolumbiešiem.