ASV notikušas izmaiņas FIB sastāvā - par demisiju paziņojis FIB direktora vietnieks
Dans Bongino paziņojis, ka janvārī atstās ASV Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) direktora vietnieka amatu.
“Janvārī es atstāšu savu amatu FIB. Vēlos pateikties prezidentam Trampam, ģenerālprokurorei Pemai Bondi un direktoram [Kašam] Patelam par iespēju kalpot ASV. Pats galvenais — vēlos pateikties jums, mani līdzpilsoņi amerikāņi, par godu kalpot jums. Dievs svētī Ameriku un visus, kas to aizstāv,” mikroblogošanas vietnē "X" pauda Bongino.
Viņu FIB direktora vietnieka amatā Tramps iecēla februārī - vīrietis iepriekš strādāja Ņujorkā kā policists un ASV Slepenā dienesta aģents, kurš pat tika norīkots aizsargāt kāreizējo ASV prezidentu Baraku Obamu. Pēdējos gados viņš, pateicoties savam podkāstam, iemantoja plašas auditorijas uzmanību.
Bongino iecelšana amatā daudziem nāca kā pārsteigums, jo viņam trūka iepriekšējas pieredzes FIB. Pret viņa kandidatūru asi iebilda FIB Aģentu asociācija, kas pārstāv aptuveni 140000 bijušo un esošo aģentu intereses.