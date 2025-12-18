ASV apstiprina ieroču pārdošanu Taivānai 11 miljardu ASV dolāru vērtībā
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija ir apstiprinājusi ieroču pārdošanu Taivānai 11 miljardu ASV dolāru vērtībā, kas ir otrais šāda veida darījums kopš Trampa atgriešanās prezidenta amatā, ceturtdien paziņoja Taivānas valdība.
Šajā ieroču pakotnē ir raķešu sistēmas HIMARS, haubices, prettanku raķetes, droni un daļas citam aprīkojumam, informēja Taivānas Ārlietu ministrija.
2001. gadā toreizējais ASV prezidents Džordžs Bušs jaunākais piekrita pārdot Taivānai bruņojumu 18 miljardu dolāru vērtībā, bet pēc komerciālām sarunām šī darījuma apjoms tika samazināts.
Lai gan ASV neatzīst Taivānas valstiskumu, Vašingtona ir tās lielākā ieroču piegādātāja un nozīmīgākais atturēšanas elements pret Ķīnas iespējamu uzbrukumu demokrātiski pārvaldītajai salai.
"Šī ir otrā ieroču pārdošana Taivānai, par kuru paziņots Trampa administrācijas otrajā termiņā, un tā vēlreiz demonstrē ASV stingro apņemšanos garantēt Taivānas drošību," paziņoja Taivānas Ārlietu ministrija.
Ir gaidāms, ka šis darījums oficiāli stāsies spēkā aptuveni viena mēneša laikā, paziņoja Taivānas Aizsardzības ministrija.
Lai gan šim darījumam vēl ir vajadzīga ASV Kongresa piekrišana, tā gandrīz droši tiks panākta, ņemot vērā abu ASV partiju vienprātīgo atbalstu Taivānas aizsardzībai.
Taivānas prezidenta Lai Cjindes valdība ir solījusi palielināt aizsardzības izdevumus, jo Ķīna saglabā militāro spiedienu ap salu.
Lai gan Taivānai ir sava aizsardzības rūpniecība, salas armija konfliktā ar Ķīnu būtu ievērojami mazāka un joprojām ir ļoti atkarīga no ASV bruņojuma.