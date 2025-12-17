No futbola kluba “Chelsea” pārdošanas iegūtā nauda tiks novirzīta Ukrainai
Lielbritānijas valdība oficiāli apstiprinājusi 2,5 miljardu mārciņu pārskaitījumu Ukrainai no naudas, kuru Krievijas oligarhs Romāns Abramovičs ieguva no futbola kluba "Chelsea" pārdošanas, un sagaida, ka Abramovičs apstiprinās līdzekļu pārskaitīšanu, pretējā gadījumā Lielbritānijas iestādes viņu iesūdzēs tiesā, trešdien paziņojis Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers.
Premjerministrs parlamentā paziņoja, ka "Chelsea" pārdošanas rezultātā iegūtie līdzekļi jāpārskaita īpašā fondā Ukrainai. Pēc premjerministra teiktā, Abramovičam ir pēdējā iespēja apstiprināt naudas pārskaitīšanu, pirms varasiestādes pret viņu sāk tiesvedību.
"Es gribu skaidri pateikt Abramovičam (..) - izpildiet savu solījumu un samaksājiet tūlīt. Un, ja jūs to nedarīsiet, mēs esam gatavi vērsties tiesā un panākt, lai katrs penijs nonāktu pie cilvēkiem, kā dzīves ir sagrautas [Krievijas diktatora Vladimira] Putina nelikumīgā kara rezultātā," uzsvēra Stārmers.
Pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā Lielbritānijas valdība ļāva Abramovičam, kam par sakariem ar Putinu ir piemērotas sankcijas, pārdot "Chelsea" amerikāņu uzņēmējam Todam Bolijam un privātā kapitāla uzņēmumam "Clearlake Capital".
Darījums tika apstiprināts ar nosacījumu, ka 2,5 miljardi sterliņu mārciņu no pārdošanas tiks nodoti labdarības organizācijām, kas atbalsta tos, kas cietuši Krievijas uzsāktajā karā pret Ukrainu.
Pēc kluba pārdošanas līdzekļi tika ieskaitīti īpašā bankas kontā un iesaldēti tālākai pārskaitīšanai īpašam Ukrainas atbalsta fondam. Šos līdzekļus nedrīkst pārvietot vai izmantot bez Lielbritānijas valdības atļaujas, kas beidzot ir piešķirta.