Latvijas pilsonis aizturēts Francijā sakarā ar mēģinājumu ar ļaunprātīgu programmatūru attālināti kontrolēt pasažieru prāmi "Fantastic"
Francijā aizturēts kāds Latvijas pilsonis saistībā ar ļaunprātīgas programmatūras atklāšanu pasažieru prāmī, kas ļāva attālināti kontrolēt kuģa operētājsistēmas, trešdien paziņojis Francijas iekšlietu ministrs Lorāns Nunjess. Prokuratūra izmeklē iespējamu ārvalstu iejaukšanos.
Le système informatique du navire «Fantastic», accosté à Sète (Hérault) a été infecté par un logiciel malveillant permettant une potentielle prise de contrôle à distance.— Le Parisien (@le_Parisien) December 17, 2025
Kaitīgā programmatūra tika atklāta pasažieru prāmī "Fantastic", kas pieder Itālijas kuģniecībai GNV. Prāmis, kas spēj uzņemt aptuveni 2000 pasažieru, bija noenkurots Francijas Vidusjūras ostā Sētē.
Itālijas varasiestādes bija brīdinājušas Franciju, ka prāmja operētājsistēma varētu būt inficēta ar ļaunprātīgu programmatūru, kas pazīstama kā attālās piekļuves Trojas zirgs (RAT) un ļauj hakerim iegūt attālinātu sistēmas kontroli.
Pagājušajā nedēļā tika aizturēti divi prāmja apkalpes locekļi - Latvijas un Bulgārijas pilsoņi. Itālija brīdināja Francijas varasiestādes par viņiem. Bulgārijas pilsonis pēc aizturēšanas tika atbrīvots, bet Latvijas pilsonim tika izvirzītas apsūdzības un pirmstiesas apcietinājums.
Parīzes prokuratūra otrdien paziņoja, ka sākusi izmeklēšanu saistībā ar aizdomām par "organizēta grupējuma mēģinājumu uzbrukt automatizētai datu apstrādes sistēmai ar mērķi kalpot ārvalstu interesēm".
"Tas ir ļoti nopietns jautājums (..), personas mēģināja uzlauzt kuģa datu apstrādes sistēmu," šorīt radio "France Info" sacīja Francijas iekšlietu ministrs, piebilstot, ka tiek izmeklēta iespējamā ārvalstu iejaukšanās.
Nunjess radio neatklāja, vai hakeru mērķis bija novirzīt prāmi no kursa, un nepieminēja Krieviju, bet norādīja, ka "šajās dienās aiz ārvalstu iejaukšanās ļoti bieži stāv viena valsts."
Francija un citu Eiropas valstu valdības ir brīdinājušas, ka Krievija pastiprina iejaukšanās kampaņas. Par lietas nopietnību liecina tas, ka izmeklēšanu vada Francijas iekšzemes izlūkdienests - Iekšējās drošības ģenerāldirektorāts (DGSI).
Prāmis tika norobežots ostā, un pēc tam to pārbaudīja DGSI eksperti, kas konfiscēja vairākus priekšmetus. Pēc tam prāmim tika atļauts doties tālāk. Ārkārtas kratīšanas tika veiktas arī Latvijā ar Eiropas Savienības (ES) Aģentūras tiesu iestāžu sadarbības krimināllietās ("Eurojust") atbalstu.
Apsūdzētā Latvijas pilsoņa advokāts Tibo Bailī norādīja, ka, viņaprāt, "presē izskanējusī teorija par Krievijas iejaukšanos šķiet lieka". "Izmeklēšanā tiks noskaidroti vairāki šīs lietas aspekti, kas joprojām ir neskaidri. Jo īpaši tā parādīs, ka šis gadījums nav tik satraucošs, kā sākotnēji varēja šķist," izteicies advokāts.