Igaunijas delegācija piedzīvo nesmukumu vizītē pie Dalailamas
Nepatīkams incidents noticis, Igaunijas delegācijai nesen Indijā viesojoties pie Dalailamas, vēsta Igaunijas raidsabiedrība ERR, atsaucoties uz izdevumu “Õhtuleht”. Divi liberālās partijas “Eesti 200” deputāti un iekšlietu ministra padomniece pārāk aizrāvās ar stipro dzērienu baudīšanu, par ko no saimniekiem saņēma aizrādījumu.
Publikācijā minēts, ka 20. novembrī Igaunijas parlamenta deputātu delegācija devās uz Indijas ziemeļu pilsētu Daramsalu, lai tiktos ar Tibetas trimdas valdību, tostarp ar Tibetas garīgo līderi Dalailamu. Tomēr divi “Eesti 200” likumdevēji Juku-Kalle Raids un Mareks Reināss, kā arī iekšlietu ministra padomniece Kadri Napritsone-Acuna lietoja alkoholu vairāk, nekā saimnieki to uzskatīja par pieņemamu.
Citi ceļabiedri norādīja uz šīs trijotnes simpātijām pret alkoholu, ko viņi paši nenoliedza. Alkohola lietošana kļuva par tematu kādā oficiālā sanāksmē, kurā šī trijotne nepiedalījās.
Publikācijā teikts, ka namatēvi Igaunijas delegācijai teikuši: “Mēs saprotam, ka jūsu kultūrā ir pieņemts daudz dzert un smēķēt, taču jums jāsaprot, ka Dalailama ir ļoti vecs un nespēj izturēt sastāvējuša alkohola un dūmu smaku. Vai jūs, lūdzu, varētu būt pieklājīgi un šajā dienā atturēties no dzeršanas un smēķēšanas?”
“Eesti 200” pārstāvji apstiprināja šo vēstījumu saņemšanu. “Es uzskatu, ka šos vārdus viņi nolasa visiem viesiem, ne tikai mums; tas ir vienkārši protokols, kurā izskaidro, kā notiek procedūra,” sacīja Reināss. Savukārt Juku-Kalle Raids paziņoja, ka delegācija nelietoja alkoholu pirms tikšanās ar Dalailamu, raksta “Postimees”. Viņš nenoliedza, ka delegācijas locekļi ārzemju brauciena laikā lietojuši alkoholu, taču uzsvēra, ka tas nenotika ne tikšanās laikā ar Dalailamu vai valdības pārstāvjiem, ne pirms tās. “Tas ir pilnīgi izslēgts,” viņš sacīja. “Mūsu uzdevums bija tikties ar parlamenta priekšsēdētāju, viņa vietnieku, deputātiem un ārlietu ministru. Viss noritēja nevainojami. Jebkādi pretēji apgalvojumi ir absurdi,” piebilda Raids.
Vēlāk Napritsone-Acuna sociālajos tīklos rakstīja, ka tobrīd oficiāli bijusi atvaļinājumā un ceļojumu apmaksājusi pati, tādēļ neuzskatīja sevi par oficiālu Igaunijas pārstāvi, lai gan viņa bija norādīta kā delegācijas locekle. “Man nemaz nav jākaunās, ka atvaļinājuma laikā brīvajā laikā izdzēru pāris vīna glāzes,” viņa rakstīja. “Es pat vakariņās pamēģināju vietējo rumu, ko, manuprāt, atvaļinājumā dara daudzi pieaugušie.”
Viņa apsūdzēja nelabvēļus skaudībā, piebilstot, ka ikviens, kurš žurnālistiem izplata sagrozītus vēstījumus, “var tikai apskaust, ka nekad nekļūs par tādu rokenrola zvaigzni kā Juku — ne šeit, ne jebkur citur pasaulē”.
Neko īpašu notikušajā nesaskatīja arī “Eesti 200” pārstāvošais iekšlietu ministrs Igors Taro. Viņš paziņoja, ka atvaļinājuma noteikumi paredz laiku atpūtai, kas parasti ietver labu ēdienu un vīnu. Savukārt Iekšlietu ministrijas komunikācijas daļas vadītāja Kaja Seppa ironizēja, ka mediji nav pamanījuši Napritsoni-Acunu ar glāzi rokā nevienā brauciena fotogrāfijā, to nosaucot par “slinku žurnālistiku”.
Jāpiebilst, ka 90 gadus vecais Dalailama dzīvo Indijā kopš 1959. gada, kad pēc neveiksmīgas tibetiešu sacelšanās pret Ķīnas okupāciju, viņš bija spiests bēgt no dzimtenes. Komunistiskā Ķīna iebruka Tibetā 1950. gadā un nākamajā gadā to anektēja.