Haoss Viļņas lidostā ietekmē cenas: brauciens ar "CityBee" uz Lietuvu kļūst dārgāks
Viļņas gaisa telpas traucējumu dēļ automašīnu koplietošanas uzņēmums "CityBee" ieviesis papildu maksu 69 eiro apmērā braucieniem, kas sāksies Latvijā vai Igaunijā un beigsies Lietuvā, liecina uzņēmuma publiskotā informācija.
Savukārt, ja brauciens sāksies Lietuvā un beigsies Latvijā vai Igaunijā, papildu maksa netiks piemērota.
Uzņēmumā skaidro, ka arvien biežāk Viļņas gaisa telpas traucējumu dēļ tiek novirzīti lidojumi un daudzi klienti izvēlas atgriezties Lietuvā no Latvijas vai Igaunijas, izmantojot "CityBee". Šo apstākļu dēļ "CityBee" automašīnu skaits Latvijā un Igaunijā ir būtiski samazināts.
"CityBee" ieviesis šo maksu, lai nodrošinātu pietiekamu automašīnu skaitu katrā Baltijas valstī un segtu transportlīdzekļu pārvietošanas izmaksas.
Robežas šķērsošanas maksa netiks piemērota arī, ceļojot starp Latviju un Igauniju, uzsver uzņēmumā.
Jau ziņots, ka SIA "CityBee Latvija" apgrozījums pagājušajā gadā bija 24,085 miljoni eiro, kas par 26,8% vairāk nekā gadu iepriekš, taču uzņēmums cieta zaudējumus 161 497 eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš, liecina informācija "Firmas.lv".Uzņēmums reģistrēts 2019. gadā, un tā pamatkapitāls ir 902 800 eiro. "CityBee Latvija" vienīgais īpašnieks ir Viļņā reģistrētā "CityBee Solutions".