Polijas specdienesti pēdējā brīdī novērš asiņainu uzbrukumu Ziemassvētku tirdziņam
Polijā aizturēts kāds students aizdomās par uzbrukuma plānošanu Ziemassvētku tirdziņam, paziņojusi augsta ranga amatpersona Polijas drošības iestādēs.
Polijas Iekšējās drošības aģentūra aizturēja 19 gadus veco Ļubļinas Katoļu universitātes studentu Mateušu V, kas gatavoja sprāgstvielas uzbrukumam, iedvesmojoties no teroristu organizācijas "Islāma valsts".
Pilns aizdomās turētā pilns vārds un uzvārds medijiem netiek izpausts.
"Iepriekš šis vīrietis bija apguvis zināšanas, kā patstāvīgi saražot materiālus, ko bija paredzēts izmantot terorakta veikšanai. Viņš arī plānoja pievienoties teroristu organizācijai, lai saņemtu palīdzību iecerēto darbību veikšanai. Nozieguma mērķis bija iebiedēt cilvēkus un atbalstīt "Islāma valsti"," platformā "X" pavēstīja specdienestu ministra preses sekretārs Jaceks Dobžiņskis.
Viņš preses konferencē uzsvēra, ka šis ir vēl viens drauds, ko Polijas Iekšējās drošības aģentūra ir atklājusi un novērsusi, pirms varēja notikt traģēdija. Dobžiņskis piebilda, ka pašlaik nekas neliecina, ka Krievija būtu saistīta ar šo gadījumu.
Aizdomās turētais tika aizturēts 30. novembrī.
Dobžiņskis platformā "X" atklāja, ka Polijas Iekšējās drošības aģentūras darbinieki konfiscējuši datu glabāšanas ierīces un priekšmetus, kas saistīti ar islāmu. Saskaņā ar tiesas rīkojumu students pavadīs pirmstiesas apcietinājumā nākamos trīs mēnešus.