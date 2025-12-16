Krievija turpina gatavošanās darbus, lai Baltkrievijā izvietotu ballistisko raķeti “Orešņik”
Krievija turpina gatavošanās darbus, lai Baltkrievijā izvietotu vidējas darbības rādiusa ballistisko raķeti “Orešņik”, paziņojis Ukrainas Ārējās izlūkošanas dienests.
Dienesta vadītājs Oļegs Ivaščenko apstiprināja, ka Ukrainas izlūkdienests ir novērojis Baltkrievijā priekšdarbus, kas paredzēti, lai valstī varētu izvietot Krievijas raķetes. "Mēs redzam raķešu palaišanas iekārtu, novērošanas sistēmu un sakaru infrastruktūras militāro objektu būvniecību Baltkrievijas teritorijā," medijam "Ukrinform" norādīja Ivaščenko. "Šī būvniecība vēl nav pabeigta."
Raķetes darbības rādiuss pārsniedz 4000 kilometrus un, kā norāda Ivaščenko, to izvietošana Baltkrievijā ļaus Krievijai saīsināt raķešu lidojuma laiku un veikt pēkšņus triecienus Eiropas galvaspilsētām, salīdzinot ar raķešu palaišanu no Kapustinjaras poligona. Plāni izvietot raķeti “Orešņik” Baltkrievijā kļuva publiski zināmi pagājušajā gadā, kad par to ierunājās Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko.
Jāpiemin, ka Francijas prezidents Emanuels Makrons jau pavasarī paziņoja, ka apspriedīsies ar Eiropas sabiedrotajiem par ideju izmantot Francijas kodolieročus, lai aizsargātu kontinentu no Krievijas draudiem.